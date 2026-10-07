Kırkgöz'te yeni dönem: fotokapanla uzaktan izleme

Kırkgöz çevresinde güvenlik ve koruma çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent içme suyu kaynaklarından biri olan Kırkgözün çevresinde çevre düzenlemesi yaparak alanın korunmasını ve emniyetini artırdı. Yapılan çalışmalarda hem kaynakların doğal yapısını korumaya hem de olası tehlikeleri engellemeye odaklanıldı. Bu kapsamda koruma bölgesine yerleştirilen fotokapanlar sayesinde alanın uzaktan izlenmesi ve müdahalelerin hızlandırılması hedefleniyor.

koruma alanında alınan önlemler:

ASAT ekipleri, koruma sınırları içindeki riskleri azaltmak için saha kontrolleri gerçekleştirdi. Koruma bölgesi vatandaş girişine kapalı olmasına rağmen bazı kişilerin kurallara uymayarak suya atlamak için kullandığı metruk betonarme yapı tespit edilip yıkılarak alandan kaldırıldı. Bu müdahaleyle hem can güvenliği sağlanırken hem de su kaynağının çevresel bütünlüğü korundu.

uzaktan izleme ve yaptırımlar:

Koruma alanına yerleştirilen fotokapanlardan elde edilecek görüntüler, olumsuzluk durumlarında kolluk kuvvetleri ile paylaşılacak. Koruma hükümlerini ihlal edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanacak. ASAT ekipleri ayrıca kaynak alanlarında düzenli saha denetimlerini sürdürecek; amaç, bu değerli su kaynağını gelecek nesillere güvenli ve sağlıklı biçimde aktarmaktır.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANTALYA'NIN EN ÖNEMLİ SU KAYNAKLARINDAN KIRKGÖZ ÇEVRESİNDE SU KAYNAĞININ KORUNMASI VE ALANIN DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA ÇEVRE DÜZENLEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.