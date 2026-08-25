Ekipler seferber oldu: Sinop-Boyabat yolunda zincirleme kaza

kaza ve müdahale:

Kaza, saat 14.20 sıralarında Sinop-Boyabat kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop ve Boyabat istikametlerinde seyreden 57 ABD 285, 57 KF 251, 06 DFL 455 ve 27 ADY 58 plakalı otomobiller, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

yaralıların durumu:

Kazada araçlarda bulunan A.G. (48), S.G. (33), S.A. (32), M.A. (30), N.A. (34) ve S.G. (28) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini takiben yaralılar, ambulanslarla Gerze Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kuruluşundan alınan bilgiye göre, yaralanan 6 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

soruşturma ve trafik:

Kaza sonrası bölgeye güvenlik ekipleri de yönlendirildi ve olay yerinde gerekli incelemeler başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

SİNOP-BOYABAT KARA YOLUNDA 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.