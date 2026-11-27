Ekonomik güven kasımda 98,4’e yükselerek ılımlı toparlanma gösterdi

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi kasımda ekime göre yüzde 1,1 artarak 98,4 oldu; tüketici, hizmet ve perakende güveni yükseldi, inşaat geriledi.