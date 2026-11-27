ekonomik güven endeksi kasım verileri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, ekim ayında 97,3 iken kasımda yüzde 1,1 artışla 98,4 seviyesine yükseldi.
sektörlerde ayrıntı:
Hizmet sektörü güven endeksi kasımda yüzde 0,6 artarak 109,9, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 113,6 oldu. Buna karşılık inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,8 azalarak 80,2 seviyesine geriledi.
tüketici ve reel kesim güveni:
Tüketici güven endeksi aynı dönemde yüzde 2,4 artışla 86,8 değerine ulaştı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 0,2 artışla 101,3 olarak kaydedildi.
Genel görünüm, kasım ayında ekonomik güven endeksinde sınırlı bir toparlanma olduğunu, tüketici, hizmet ve perakende güveninde yükseliş yaşanırken inşaat sektöründe belirgin düşüş kaydedildiğini gösteriyor.
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ KASIM AYINDA 98,4'E YÜKSELDİ
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