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Ekonomiye yol haritası açıklandı: 2027-2029 orta vadeli program

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 orta vadeli programını açıkladı; programın temel çerçevesi ve öncelikleri paylaşıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Elif Demir

Ekonomiye yol haritası açıklandı: 2027-2029 orta vadeli program

Ekonomiye yol haritası açıklandı: 2027-2029 orta vadeli program

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıkladı.

programın genel çerçevesi:

Açıklanan program, önümüzdeki üç yıllık döneme ilişkin politikaların ve önceliklerin genel çerçevesini ortaya koyuyor. Metin, orta vadeli bakış açısıyla politika yönelimlerini ve uygulama çerçevesini belirlemeyi amaçlıyor.

uygulama ve izleme:

Programın hayata geçirilmesi ilgili kurumların sorumluluğunda olacak ve izleme mekanizmalarıyla takip edilecek. Açıklamayla birlikte programın uygulanmasına ilişkin yönlendirmeler ve öncelikler kamuoyuyla paylaşıldı.

Orta Vadeli Program, gelecek döneme ilişkin stratejik önceliklerin belirlenmesi ve politika uyumunun sağlanması açısından temel belge niteliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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