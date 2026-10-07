El emeğiyle milli değer örüyorlar: kumaşı bayrağa dönüştüren projede kursiyerlerin rolü

Projenin odağı ve hedefleri:

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yürütülen 'Kumaşı Bayrak Yapan Kalpteki İman Göklere Armağan' projesinde usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları kapsamında Türk bayraklarını el emeğiyle üretiyor. Çalışmalar Oğuzeli Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde planlı bir şekilde sürdürülüyor ve tamamlanan bayrakların ilçedeki kamu kurumları, okullar ile şehit ve gazi ailelerine hediye edilmesi hedefleniyor.

üretim süreci:

Projede üretim, belirlenen kurallar çerçevesinde adım adım gerçekleştiriliyor. İlk aşamada kumaşlar ölçülere uygun şekilde kesiliyor, ardından ay-yıldızların yerleştirilmesi ve dikimi titizlikle yapılıyor. Tamamlanan bayraklar, ölçü, nizam ve dikiş kalitesi açısından kontrol edildikten sonra ütüleniyor ve teslimata hazırlanıyor. Ekim ayı boyunca sürecek çalışmalarla istenen adet ve kaliteye ulaşılması amaçlanıyor.

kursun amacı ve geçmişi:

Eğitmen Birgül Ballıoğlu, projenin hem mesleki eğitim hem de milli değerlerin yaşatılması açısından önem taşıdığını belirtti. Ballıoğlu, "Şuan da Türk bayrağı dikim kursu veriyorum. Bu kursu 3 yıldır veriyoruz. Kurs merkezimizi ilk açtığımızda kursiyerlerimize bayrakları kendi evleri için diktik. 2. yıl kurumlara ve okullara dikim gerçekleştirdik. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na hazırlık yapıyoruz. Yine kurumlara dağıtmak için ekibimizle özverili bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Ballıoğlu, ayrıca Türk bayrağı dikiminin özel bir disiplin gerektirdiğini vurguladı: "Türk bayrağı dikimi özen ve titizlik isteyen bir iş. Bizde kurallara uyarak, titizlikle çalışıyoruz. Kesim aşaması, dikim aşaması, ütü, uçkur dikme, ay yıldızı yerleştirme hepsi birer disiplin isteyen bir şey. Bizde bu işi gururla yapmaya çalışıyoruz."

Projeyle hem mesleki becerilerin pekiştirilmesi hem de milli-manevi değerlerin üretime dönüştürülmesi amaçlanıyor. Ekip, planlanan dağıtım takvimi doğrultusunda 29 Ekim haftasında hazırlanan bayrakları yerel kurumlara ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedefliyor.

AY-YILDIZLI AL BAYRAK USTA ÖĞRETİCİ VE KURSİYERLERİN ELLERİNDE VARLIK BULUYOR