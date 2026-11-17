Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde park halindeki otomobil eve girdi

Küçükçekmece'de meydana gelen kazada, iddialara göre el freni çekilmeden ve araç viteste bırakılmadan terk edildi. Otomobil yokuş aşağı kayarak önce çıkmaz sokağı ayıran bariyerlere çarptı, ardından bir binanın bahçesine savrularak durdu. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak evde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi; görüntülerde aracın kendi kendine hareket edip hızlandığı ve bariyerlere çarptığı görülüyor.

kaza nasıl gelişti:

Edinilen bilgiye göre park halindeki otomobil, el freni çekilmeden ve vitesi boşta bırakılarak terk edildi. Bir süre sonra yokuş aşağı hareket eden araç hızlanarak bariyerlere çarptı; çarpmanın etkisiyle araç ters dönerek binanın bahçesindeki alanlara savruldu. Çarpma sonucu hem aracın hem de binanın dış cephesinin etkilendiği, maddi hasar oluştuğu bildirildi.

ev sahibinin anlatımı:

Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmamasının muhtemel bir faciayı önlediğini söyleyen ev sahibi Selahattin Özpolat, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"El freni çekilmeden, vitesi boşta bırakılarak araçtan inilince araba birden hızlanıp buradaki taşa çarpıyor. Taşın biri zaten yerinden koptu. Ters dönerek bizim binanın oradaki incir ağacının köküne çarptı. Okullar tatilde olduğu için ve buradan kimse geçmediği için cana gelen bir şey olmadı. Burayı da bu şekilde bırakıp gittiler. Burası için Küçükçekmece Belediyesinden talep istiyoruz. Kazayı yapan kişi ’el frenini çektim’ diyor ama biz baktık, el freni çekik değildi. Araba viteste de değildi. Ben de şoförüm, vitesi boşta olan araç el freni çekilmeden durur mu? Durmaz. Ama anlatamıyoruz insanlara"

Görüntülerin varlığı, kazanın oluş biçiminin tespitinde belirleyici oldu; ev sahibi belediyeden destek talep edeceklerini ifade etti.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE EL FRENİNİN ÇEKİLMESİ UNUTULAN BİR OTOMOBİL YOKUŞ AŞAĞI KAYARAK ÖNCE BARİYERLERE, ARDINDAN DA BİR EVE ÇARPTI.