Kent Orkestrası'ndan öğretmenlere özel konser:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen konserde Kent Orkestrası, Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne aldı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki orkestra, farklı kuşakların hafızasında yer eden pop şarkılarından oluşan bir repertuvar sundu.

Şef Anıl Aydın yönetimindeki topluluk; yerel yönetimin ve müzik ekibinin ortak çalışmasıyla öğretmenleri ve kent halkını bir araya getiren, akıcı ve keyifli bir program sergiledi. Salonu dolduran izleyiciler çalınan parçalara alkışlarla eşlik etti ve gece boyunca coşku hakimdi.

Etkinliğin hedefi ve düzenleyici açıklamaları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinlikle toplumun geleceğini şekillendiren eğitim emekçilerini onurlandırmayı amaçladığını belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Engin Yıldırım, törende yaptığı konuşmada günün anlamına değinerek 24 Kasım'ın önemine vurgu yaptı.

Yıldırım, "24 Kasım Öğretmenler Gününde başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevini yapan, emekli olan, aramızdan ayrılan ve şehit olan öğretmenlerimize ithafen çok güzel bir konser oldu" dedi. Yıldırım ayrıca, organizasyonla Mersin’in bir sanat şehri olduğu mesajının verildiğini ifade etti ve bir öğretmen olarak etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

sahneden duygu ve geri dönüşler:

Konserde bulunan sınıf öğretmeni Hülya İçli, günün sürprizlerinden dolayı mutlu olduklarını anlattı. İçli, gün boyu karşılaştıkları küçük etkinliklerin akşamki konserle taçlandığını belirterek, "Çok güzel bir müzik şöleniydi, çok mutlu olduk. Atmosfer çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin öğrenci mektupları ve notlarla duygulandığı gece, kişisel teşekkürlerin ve samimi anların paylaşıldığı bir buluşmaya dönüştü. İçli, öğrencilerine olan sevgisini dile getirerek aldığı mektupları okumanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Etkinlik, öğretmenleri onurlandırmanın yanı sıra kent yaşamında kültür ve sanatın yerini güçlendirmek, farklı kuşaklardan izleyicileri bir araya getirerek ortak bir deneyim yaratmak amacıyla planlandı. Kent Orkestrası'nın popüler repertuvarı, öğretmenler günü kutlamasına canlı ve erişilebilir bir renk kattı.

Organizasyonun mesajı, eğitimin ve sanatın birleştiği platformlarda öğretmenlerin toplum içindeki öneminin vurgulanması ve Mersin’in kültürel kimliğinin desteklenmesi olarak özetlenebilir.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KONSERDE, KENT ORKESTRASI SEVİLEN POP ŞARKILARINI SESLENDİRDİ.