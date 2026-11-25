Gelinlikten damatlığa İzmir podyumunda buluşma

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla 24-26 Kasım tarihlerinde ilk kez düzenlenen İzmir Bridal Week, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilen üç ayrı defilede, toplam 52 firmanin 166 farklı tasarımı izleyiciyle buluştu; gelinlik, abiye ve damatlık koleksiyonları podyuma taşındı.

Podyumda öne çıkanlar:

Defilelerde ünlü isim Özlem Yıldız da modeller arasında yer aldı. Rönesans Ajans'ın sunduğu 30 model koleksiyonları tanıtırken, organizasyonun sorumluluğunu Erkan Yılmaz üstlendi; koreografiyi ise Akif Örük yönetti. Katılımcılar ve izleyiciler, farklı stil ve tasarım anlayışlarını bir arada görme fırsatı buldu.

Sunumlar sırasında sahne düzeni ve koreografinin akıcılığı öne çıktı; hem nişanlı ve nikâh konseptlerine uygun alternatifler hem de davet ve özel gün tasarımları sergilendi. Tasarımcıların farklı kumaş, dikiş ve işçilik yaklaşımları podyuma yansıdı.

Sektör ve kent ekonomisine katkı:

Organizatör Erkan Yılmaz, etkinliğin firmaların talepleri ve İZFAŞ'ın organizasyon desteğiyle hayata geçtiğini vurguladı. Yılmaz, fuarların sektöre ve kent ekonomisine sunduğu katkıya dikkat çekerek, dünyanın dört bir yanından 30'un üzerinde ülkeden alıcının geldiğini, bunun otelcilik başta olmak üzere farklı sektörlere olumlu yansıdığını belirtti. Yılmaz, İZFAŞ'ın çalışmalarını bir fuar organizasyonunun ötesinde, ekonomiye katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk hareketi olarak nitelendirdi.

Choreograf Akif Örük ise İzmir Bridal Week'in İZFAŞ tarafından ilk kez düzenlenmesinin fuarcılık kimliğine katkı sağlayacağını söyledi. Örük, etkinliği bir başlangıç olarak gördüğünü ve ilerleyen dönemlerde daha farklı projelerle sürdürüleceğini ifade etti.

Gelecek planları ve eğitimsel rol:

Her iki isim de İzmir'deki moda fuarlarının sektöre 'okul' niteliği taşıdığını vurguladı. Yılmaz ve Örük, fuarların yıllardır pek çok modelin yetişmesine zemin hazırladığını; genç modellerin deneyimli isimleri yakından tanıma, sahne disiplinini öğrenme ve sektöre adım atma imkânı bulduğunu belirtti. Ayrıca organizasyonun hemen iki ay sonrasında düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir'in de programda yer aldığı; bu yılki fuarın 20'nci yılına hazırlanıldığı ve seçkin koleksiyonlarla daha farklı işler sergilenmesinin hedeflendiği aktarıldı.

İzmir Bridal Week, bölgedeki tasarımcı, üretici ve alıcıları bir araya getirerek hem yaratıcı üretimi görünür kılmayı hem de yerel ekonomiye canlılık getirmeyi amaçlıyor. Fuar üç gün sürecek program boyunca yeni koleksiyonların tanıtımına, sektörel buluşmalara ve iş birliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

52 FİRMANIN 166 FARKLI TASARIMININ SERGİLENDİĞİ DEFİLELERDE GELİNLİK, ABİYE VE DAMATLIK KOLEKSİYONLARI MODA TUTKUNLARIYLA BULUŞTU.