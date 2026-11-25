Demirci'de farkındalık klibiyle ortak ses

Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin olarak Demirci Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan farkındalık klibi yayımlandı. 'Demirci’den Tek Ses: Saygıyla Mümkün' başlıklı çalışmada, ilçenin farklı kesimlerinden katılımcılar kadına yönelik şiddete karşı ortak bir duruş sergiledi.

Yerel yöneticiler ve kurumların mesajı:

Klibe Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ile Belediye Başkanı Erkan Kara başta olmak üzere baro temsilcisi, ilçe emniyet müdürü ve sosyal hizmet merkezi müdürü katıldı. Katılımcılar, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans, adalet, toplumsal huzur ve aile bağlarının güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Mesajlar, kurumların ve yerel yöneticilerin bu konuda birlikte hareket ettiğini gösterecek şekilde sunuldu.

Toplumsal değerler, kadın emeği ve görüntüler:

Klip, ilçenin yaklaşık 2 bin yıllık tarihi çınar ağacı gibi sembolik mekânları kullanarak kadına verilen değerin aileyi ve toplum yapısını güçlendirdiğini anlattı. Muhtarlar Derneği Başkanı ise mahalle kültüründeki dayanışma ve saygı sorumluluğuna dikkat çekti. Ayrıca üreten kadınlar öne çıkarıldı; kadın kooperatifi başkanı, kadın girişimciler kurulu başkanı, okul öncesi eğitim öğreticisi, halk eğitimi merkezi ve aile destek merkezi kursiyerleri ile üniversite öğrencileri kendi çalışma alanlarından ve geleneksel el sanatlarından söz ederek eğitim, emek ve hayaller üzerinde durdu.

Çalışmada bir futbolcu ve esnafın katılımıyla güven, saygı, takım ruhu, ahilik kültürü ve aile değerleri üzerinden kadına verilen önemin altı çizildi. Geleneksel el sanatlarından kooperatif çalışmalarına, eğitim ortamlarından spor sahalarına kadar farklı alanlardan görüntülerin yer aldığı klip, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız ve Çünkü her şey saygıyla mümkün mesajlarıyla sona erdi.

Demirci'den kadına şiddete karşı tek ses