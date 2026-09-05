Elazığ Ağın ilçesinde su hattı kazısında göçük: işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti

Elazığ Ağın ilçesinde kazıda göçük: bir işçi yaşamını yitirdi

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde yürütülen su boru hattı kazısı sırasında göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle sürdürülen çalışma esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kaydı.

Kazada çalışan işçilerden Osman Koç (50), göçük sonucu toprak altında kaldı. Olayın duyulmasının ardından köydekiler durumu yetkililere bildirdi.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede ulaştığı olay yerinde yapılan çalışma sonucu Koç toprak altından çıkarıldı; ancak yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Koç'un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Göçüğün oluş nedenine ilişkin bölge jandarma ekipleri ve ilgili birimlerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik önlemlerinin değerlendirilmesi sürüyor.

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