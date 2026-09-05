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Yozgat'ta Sorgun girişinde çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Karabalı köyü girişinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yozgat'ta Sorgun girişinde çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta Sorgun girişinde trafik kazası

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Karabalı köyü girişinde meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Emirhan Yüksel idaresindeki 66 ADJ 483 plakalı Fiat Tofaş otomobil, karşı yönden gelen F.T. yönetimindeki 58 ABV 178 plakalı Peugeot hafif ticari araçla çarpıştı. Olay yerine sağlık, jandarma ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi; araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazada sürücüler ile yolcu M.T. yaralı olarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emirhan Yüksel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ İSE...

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ İSE YARALANDI.-

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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