Derbide tanıtıldı: İyilik Var gönüllülük platformu 12 Eylül'de faaliyete başlayacak

maçta yapılan tanıtım ve görsel anlatım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan İyilik Var Gönüllülük Platformunun tanıtımı, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanan Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçında gerçekleştirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda platformun 12 Eylülde faaliyete başlayacağı belirtildi.

Tanıtım sırasında, bir kitabın, gitarın ve oyuncak ayının ardına iyiliğin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın gücünün saklandığı görsel bir anlatımla mesaj iletildi. Bu yaklaşım, platformun toplumun gündelik yaşamına dokunan, somut örneklerle gönüllülüğü görünür kılma hedefini yansıtıyor.

gönüllülük alanları ve katılım olanakları:

Açıklamada, platform aracılığıyla gönüllülerin çocuklara ders çalıştırma, huzurevi sakinleriyle vakit geçirme, sosyal hizmet kuruluşlarında etkinlik düzenleme veya sahip oldukları mesleki bilgiyi aktarma gibi faaliyetlerde bulunabileceği vurgulandı. Bu kapsamlı liste, platformun hem eğitim hem de sosyal bakım alanlarında aktif katılımı teşvik ettiğini gösteriyor.

Bakanlık, paylaşımda ağın daha da büyütülmesine ve dayanışma için yeni kapıların açılmasına devam edileceğini ifade etti. Tanıtımın derbi gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan bir etkinlikte yapılması, gönüllülük çağrısının görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

İyilik Var Gönüllülük Platformu’nun tanıtımı Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yapıldı