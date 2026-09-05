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Serhat Kılıç'ın vefatı: cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı; soruşturma ve incelemeler sürüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 23:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Serhat Kılıç'ın vefatı: cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Serhat Kılıç'ın vefatı: cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

olay anı ve ilk müdahale:

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kılıç'ı evinde oturur halde hareketsiz bulan kişi, kız arkadaşı Özlem E. (50) oldu. İddiaya göre kız arkadaşı, Kılıç'tan haber alamayınca kapıyı çaldı; yanıt gelmeyince yanında bulunan anahtarla eve girdi ve salonda Kılıç'ı buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, sağlık ekiplerinin kontrolünde Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

olay yeri incelemesi ve soruşturmanın yönü:

Olay yeri inceleme ekipleri oyuncunun evinde ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ifadesine başvurduğu Özlem E.'ye göre Kılıç'ın lenf kanseri olduğu ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduğu iddiası not edilirken, vefatı kayıtlarda "şüpheli ölüm" olarak geçirildi. Bu bulgular doğrultusunda savcılık öncülüğünde soruşturma başlatıldı.

Kılıç'ın ölüm nedeni kesin olarak belirlenebilmesi için cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsi ve toksikoloji incelemelerinin sonuçları, olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak.

yakın çevre ve tepkiler:

Haberi duyan Kılıç'ın yakınları kısa sürede evin önüne geldi; yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Eski rol arkadaşı oyuncu Eren Vurdem de gelenler arasındaydı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve otopsi sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

ÜNLÜ OYUNCU SERHAT KILIÇ, KENDİSİNDEN HABER ALAMAYAN KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU....

ÜNLÜ OYUNCU SERHAT KILIÇ, KENDİSİNDEN HABER ALAMAYAN KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. POLİS EKİPLERİNİN İNCELEMELERİNİN ARDINDAN KILIÇ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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