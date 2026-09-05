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Denizli'de kafe önünde silahlı çatışma: ölü ve yaralılar bildirildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafenin önünde çıkan silahlı çatışmada ölü ve yaralılar olduğu, polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 23:26

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 23:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denizli'de kafe önünde silahlı çatışma: ölü ve yaralılar bildirildi

Olay yeri ve gelişme:

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Yenişehir Mahallesi yürüyüş yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafenin önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre çatışma henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve tahliyeler:

Saha ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk müdahale ve sevk işlemleri olay yerinde koordine edildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE BİR KAFENİN ÖNÜNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA...

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE BİR KAFENİN ÖNÜNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU BİLDİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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