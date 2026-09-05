Karabalı köyü girişinde kafa kafaya çarpışma: bir kişi yaşamını yitirdi

kaza detayları:

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Karabalı köyü girişinde meydana gelen kazada bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İddialara göre Emirhan Yüksel yönetimindeki 66 ADJ 483 plakalı Tofaş marka otomobil, ilçe merkezinden köy istikametine seyir hâlindeyken karşı yönden gelen F.T. idaresindeki 58 ABV 178 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti nedeniyle her iki araçta da hasar oluşurken, bazı kişiler araçlarda sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Kurtarma çalışmalarını itfaiye ekipleri yürüttü ve araçlarda sıkışanlar çıkarıldı. Sürücüler ile araçta bulunan yolcu M.T. yaralı olarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Emirhan Yüksel hastanede hayatını kaybetti.

Kazada toplamda 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri ve ilgili birimler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti