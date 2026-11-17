kaza detayı:

Elazığ’da, Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KIK 443 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunanlardan 1 kişi hafif yaralandı.

müdahale ve yaralının durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından hasta ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme ve güvenlik:

Güvenlik güçleri kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

ELAZIĞ KAZA 1 YARALI