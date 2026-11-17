Olayın ayrıntıları:

Çekya’nın başkenti Prag'da sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı. Kaza, şehrin ana tren istasyonu yakınlarında meydana geldi ve 46 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Prag İtfaiye Servisi Sözcüsü Miroslav Rezac, yaralı sayısının yüksek olmasına rağmen çarpışmanın büyük çaplı bir yıkıma yol açmadığını; bunun sebebi olarak trenlerin kaza sırasında düşük hızda seyrettiğini bildirdi.

Yaralılar ve durumları:

Yetkililer, yaralılardan dördünün hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Diğer yaralıların tedavi altına alındığı ve sağlık ekiplerinin müdahalelerinin sürdüğü bildirildi.

Ulaşım ve sefer düzenlemeleri:

Kaza nedeniyle bölgedeki tren seferlerinde aksamalar yaşandı; bazı seferler alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Yetkililer, yolcuları güncel sefer bilgileri için ilgili kurumların duyurularını takip etmeleri konusunda uyardı.

Çekya'nın başkenti Prag'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu 46 kişi yaralanırken, yaralılardan dördünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.