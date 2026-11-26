Gürsu'da ilkokul önünde silahlı saldırı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki çiftin arasında çıkan silahlı saldırı kanlı bitti. Filiz Yeşilyurt, ilkokulun önünde göğsünden vurularak ağır yaralandı; saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen eşi Taksim Yeşilyurt ise daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

Olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre, Taksim Yeşilyurt, boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Yeşilyurt’un bulunduğu ilkokulun önüne geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ikili arasında karşılaşma yaşandı. Taksim Yeşilyurt’ın belinden çıkardığı tabanca ile Filiz Yeşilyurt’u göğsünden vurduğu bildirildi. Saldırının ardından Taksim Yeşilyurt bölgeden ayrılarak eve gitti ve iddialara göre aynı silahla kendisine ateş etti.

Soruşturma ve müdahale:

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleler olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı; ağır yaralı olarak değerlendirilen çift ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Filiz Yeşilyurt hayatını kaybetti, Taksim Yeşilyurt’un tedavisi ise sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın nedeni ve silahın temin şekli gibi yönler polis incelemesinde olduğu belirtildi; soruşturma ayrıntıları yetkililer tarafından yürütülüyor.

Bursa’da boşanma aşamasındaki eşini okul önünde vurdu, ardından kendisini vurdu