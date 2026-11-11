Elazığ Özel Medikal Hospital kapanışıyla 400 sağlık çalışanı tazminatlarını istiyor

Toplu açıklama ve talepler:

Elazığ'da yönetim kurulu başkanının tutuklanması, 501 milyon 568 bin TL tutarında idari para cezası ve hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından iş akitleri feshedilen sağlık çalışanları, haklarını aramak için bir araya geldi. Yaklaşık 400 personel, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenledikleri basın açıklamasında kalan maaşları ve kıdem tazminatlarının ödenmesini istedi.

Sağlık çalışanları adına konuşan Tuba Yalçın, üç aydır devam eden mağduriyetin hastanenin kapanmasıyla daha da derinleştiğini belirterek, 'Artık işsiziz. 9 Kasım 2026 tarihi ile çalıştığımız hastanemiz faaliyetlerini sonlandırmıştır. Bugün işsizliğimizin ve hak arayışımızın üçüncü günündeyiz' dedi. Yalçın, alın terlerinin karşılığı olan tazminatların önemine vurgu yaptı ve taleplerin yerine getirilmesini istedi.

Süreç ve önceki gelişmeler:

Çalışanlar, sürecin yaklaşık üç ay öncesinden başlayan maaş krizleri ve idari/adli soruşturmalarla başladığını, son olarak 9 Kasım 2026 tarihinde hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasının işsizliği kesinleştirdiğini aktardı. Basın açıklamasında verilen sözlerle bir maaşın ödendiği, ancak bunun tek başına yeterli olmadığı ifade edildi.

Toplantıda öne çıkan talepler şu başlıklarda toplandı: kalan maaşların ödenmesi, kıdem tazminatlarının verilmesi, özlük haklarının korunması ve işten çıkarılan sağlık çalışanlarına istihdam sağlanması. Yalçın, 'Hak aramak suç değil, emeğin onurunun korunmasıdır' sözleriyle mücadelelerini sürdürme kararlılıklarını dile getirdi.

Çalışanlar, yetkililere çağrıda bulunarak pazartesiye söz verilen ikinci maaşın ödenmesini, kıdem tazminatlarının ve diğer özlük haklarının sağlanmasını talep etti. Ayrıca, işten çıkarılan sağlık personelinin istihdamı konusunda somut adımlar beklediklerini belirttiler.

Basın açıklaması, çalışanların hak arama eylemlerine devam edecekleri ve taleplerinin karşılanana dek sürecin takipçisi olacakları mesajıyla sonlandırıldı.

ELAZIĞ’DA YÖNETİM KURULU BAŞKANININ TUTUKLANMASI, 501 MİLYON 568 BİN TL’LİK İDARİ PARA CEZASI VE 9 KASIM İTİBARIYLA FAALİYETLERİNİN DURDURULMASININ ARDINDAN İŞSİZ KALAN ELAZIĞ ÖZEL MEDİKAL HOSPİTAL ÇALIŞANLARI, KALAN MAAŞ, KIDEM TAZMİNATI VE İSTİHDAM TALEPLERİNİ YİNELEDİ