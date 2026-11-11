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Adliyeden fidan eli: Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan milli ağaçlandırma etkinliği

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dağıtarak çevre bilinci ve ağaçlandırmayı destekledi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Adliyeden fidan eli: Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan milli ağaçlandırma etkinliği

etkinlik ve katılımcılar:

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dağıtım etkinliği düzenledi. Etkinliğe Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, cumhuriyet başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

amaç ve vurgular:

Etkinlikte çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırma çalışmalarına kurum olarak katkı sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Fidan dağıtımıyla doğanın korunmasının, yeşil alanların çoğaltılmasının ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Katılımcılar, küçük bir sembolik adımla toplumda çevre duyarlılığının yayılmasını amaçladıklarını belirtti ve fidanların bakımına yönelik duyarlılığın sürdürülebilir olmasının önemine işaret etti. Etkinlik, hem kurum içi dayanışmayı güçlendirmeyi hem de kentte ağaçlandırma bilincini pekiştirmeyi amaçladı.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI UZLAŞTIRMA BÜROSU...

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI UZLAŞTIRMA BÜROSU TARAFINDAN FİDAN DAĞITIM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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