İstanbul simidinin tescilli yüzü Merkezefendi tarihi fırını

Tescil süreci ve denetimler:

İstanbul’un simit geleneğinin yaklaşık 500 yıllık mirasını korumaya yönelik adım, İstanbul Ticaret Borsası tarafından alınan coğrafi işaret tescilinin ardından somutlaştı. Coğrafi kullanım hakkı için yapılan ilk üretici başvurusu, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yeniden kente kazandırılan Merkezefendi Tarihi Fırını tarafından yapıldı.

İstanbul Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından tarihi fırın, coğrafi işaretli İstanbul simidi üretme hakkı kazandı. Tescil ve belge takdim törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Tören ve simit üretiminin canlandırılması:

Tören öncesinde, simidin geçmişten günümüze uzanan hikâyesini anlatmak amacıyla geleneksel kıyafetler giymiş katılımcılar eşliğinde simit üretim gösterisi yapıldı. Gösteride, yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip İstanbul simidinin geleneksel üretim aşamaları ve denetim mekanizması canlandırıldı; bu etkinlik tescilin kültürel boyutunu vurguladı.

Vali Davut Gül törende sürecin işleyişine ilişkin şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi daha önce İstanbul Ticaret Borsamız, İstanbul simidinin coğrafi tescilini almak için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat etmişti. Ve orada yapılan değerlendirmeler neticesinde de İstanbul simidinin standartları yazılı bir hale getirilmişti. Tarım Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu belirtilen özellikler İstanbul’da üretilen simide verildi. Özetı şu: Ortada bir simit var. Bu simidin nasıl yapıldığı, hangi unlardan yapıldığı, ne kadar pişirildiği, üzerinde susamın ne kadar olacağı, hangi şartlarda satılacağına kadar her şey nizami olarak belirtildi. Sonraki adımda beklenen şu; İstanbul simidinin standartlara uygun olarak üretilen işletmelerde takdim edilmesi. İşte burada da Zeytinburnu Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz."

Tarihi fırında üretim ve yöntemler:

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise Merkezefendi Tarihi Fırını’nın üretim anlayışını ve kullanılan malzemeleri anlattı. Arısoy, fırında ata tohumlarından elde edilen buğday ve 130 yıllık ekşi maya kullanılarak, hiçbir katkı maddesi olmadan ekmek ve simit üretimi yapıldığını belirtti.

Arısoy’un sözleri şu şekilde kaydedildi: "Baştan itibaren geleneksel yöntemlerle burası bir ekmek üretim faaliyeti yapan ama aynı zamanda ekmek üretimini yaygınlaştıran bir yer olsun istedik. Ata tohumlarından üretilmiş buğdayla, 130 yıllık ekşi mayayla hiçbir katkı maddesi kullanılmaksızın burada ekmek ve ekmek dışında simit dahil olan üretimler yapıyoruz. Ama burası aynı zamanda daha çok ev hanımlarına sertifikalı olarak geleneksel ekmek üretimi sertifikası veren bir mekan. Simit de elbette baştan itibaren çok üzerinde durduğumuz bir işti. Simit hepimizin çok sevdiği, İstanbul’a mal olmuş bir güzel ürünümüz, geleneksel ürünümüz. Orada da çok iddialıydık ve baştan itibaren mesai arkadaşlarımız titizlikle bu üretimi sürdürdüler. Şimdi Merkezefendi tarihi fırınımız için yeni bir evreye başlıyoruz. Çünkü Ticaret Borsamız bütün usulleri tamamlayarak, denetleyerek bize bugün coğrafi tescil belgesini takdim edecekler. Bizim sorumluluğumuz artıyor. Bu aynı zamanda hem sorumluluğumuzu arttırıyor hem de burada baştan itibaren emek veren arkadaşlarımız için de büyük bir coşku, büyük bir gurur."

Tescilin ardından Merkezefendi Tarihi Fırını, belirtilen standartlara uygun üretimi sürdürme ve bu geleneği koruma sorumluluğunu üstlenmiş oldu. Tören ve uygulamalı gösteri, hem hukuki tescilin hem de yerel üretim kültürünün önemine dikkat çekti.

İSTANBUL'UN KÖKLÜ LEZZETLERİNDEN YAKLAŞIK 500 YILLIK İSTANBUL SİMİDİNİN İLK COĞRAFİ KULLANIM HAKKI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİDEN KENTE KAZANDIRILAN MERKEZEFENDİ TARİHİ FIRINI'NA VERİLDİ.