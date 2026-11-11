Dolar 50,2264 +0,02%
Euro 55,8090 -0,52%
Bist 11.713,06 +0,44%
Altın Gram 6.524,34 +0,25%
EUR/USD 1,1111 -0,50%
Brent Petrol 92,86 +1,50%
--°

İstanbul simidinin tescilli yüzü Merkezefendi tarihi fırını

İstanbul simidinin coğrafi işaret tescilinin ardından ilk üretici hakkı Zeytinburnu'daki Merkezefendi tarihi fırınına verildi; belge töreni düzenlendi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:16

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

İstanbul simidinin tescilli yüzü Merkezefendi tarihi fırını

Tescil süreci ve denetimler:

İstanbul’un simit geleneğinin yaklaşık 500 yıllık mirasını korumaya yönelik adım, İstanbul Ticaret Borsası tarafından alınan coğrafi işaret tescilinin ardından somutlaştı. Coğrafi kullanım hakkı için yapılan ilk üretici başvurusu, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yeniden kente kazandırılan Merkezefendi Tarihi Fırını tarafından yapıldı.

İstanbul Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından tarihi fırın, coğrafi işaretli İstanbul simidi üretme hakkı kazandı. Tescil ve belge takdim törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Tören ve simit üretiminin canlandırılması:

Tören öncesinde, simidin geçmişten günümüze uzanan hikâyesini anlatmak amacıyla geleneksel kıyafetler giymiş katılımcılar eşliğinde simit üretim gösterisi yapıldı. Gösteride, yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip İstanbul simidinin geleneksel üretim aşamaları ve denetim mekanizması canlandırıldı; bu etkinlik tescilin kültürel boyutunu vurguladı.

Vali Davut Gül törende sürecin işleyişine ilişkin şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi daha önce İstanbul Ticaret Borsamız, İstanbul simidinin coğrafi tescilini almak için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat etmişti. Ve orada yapılan değerlendirmeler neticesinde de İstanbul simidinin standartları yazılı bir hale getirilmişti. Tarım Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu belirtilen özellikler İstanbul’da üretilen simide verildi. Özetı şu: Ortada bir simit var. Bu simidin nasıl yapıldığı, hangi unlardan yapıldığı, ne kadar pişirildiği, üzerinde susamın ne kadar olacağı, hangi şartlarda satılacağına kadar her şey nizami olarak belirtildi. Sonraki adımda beklenen şu; İstanbul simidinin standartlara uygun olarak üretilen işletmelerde takdim edilmesi. İşte burada da Zeytinburnu Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz."

Tarihi fırında üretim ve yöntemler:

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise Merkezefendi Tarihi Fırını’nın üretim anlayışını ve kullanılan malzemeleri anlattı. Arısoy, fırında ata tohumlarından elde edilen buğday ve 130 yıllık ekşi maya kullanılarak, hiçbir katkı maddesi olmadan ekmek ve simit üretimi yapıldığını belirtti.

Arısoy’un sözleri şu şekilde kaydedildi: "Baştan itibaren geleneksel yöntemlerle burası bir ekmek üretim faaliyeti yapan ama aynı zamanda ekmek üretimini yaygınlaştıran bir yer olsun istedik. Ata tohumlarından üretilmiş buğdayla, 130 yıllık ekşi mayayla hiçbir katkı maddesi kullanılmaksızın burada ekmek ve ekmek dışında simit dahil olan üretimler yapıyoruz. Ama burası aynı zamanda daha çok ev hanımlarına sertifikalı olarak geleneksel ekmek üretimi sertifikası veren bir mekan. Simit de elbette baştan itibaren çok üzerinde durduğumuz bir işti. Simit hepimizin çok sevdiği, İstanbul’a mal olmuş bir güzel ürünümüz, geleneksel ürünümüz. Orada da çok iddialıydık ve baştan itibaren mesai arkadaşlarımız titizlikle bu üretimi sürdürdüler. Şimdi Merkezefendi tarihi fırınımız için yeni bir evreye başlıyoruz. Çünkü Ticaret Borsamız bütün usulleri tamamlayarak, denetleyerek bize bugün coğrafi tescil belgesini takdim edecekler. Bizim sorumluluğumuz artıyor. Bu aynı zamanda hem sorumluluğumuzu arttırıyor hem de burada baştan itibaren emek veren arkadaşlarımız için de büyük bir coşku, büyük bir gurur."

Tescilin ardından Merkezefendi Tarihi Fırını, belirtilen standartlara uygun üretimi sürdürme ve bu geleneği koruma sorumluluğunu üstlenmiş oldu. Tören ve uygulamalı gösteri, hem hukuki tescilin hem de yerel üretim kültürünün önemine dikkat çekti.

İSTANBUL&#039;UN KÖKLÜ LEZZETLERİNDEN YAKLAŞIK 500 YILLIK İSTANBUL SİMİDİNİN İLK COĞRAFİ KULLANIM HAKKI...

İSTANBUL'UN KÖKLÜ LEZZETLERİNDEN YAKLAŞIK 500 YILLIK İSTANBUL SİMİDİNİN İLK COĞRAFİ KULLANIM HAKKI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİDEN KENTE KAZANDIRILAN MERKEZEFENDİ TARİHİ FIRINI'NA VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zeytincilik öğrencileri BAÇEM'de sofralık zeytin hazırlama pratiği sundu
images

Yangının izlerine umut veren adım: Yetişkin kavşit’te 2 bin 26 fidan dikti
images

İskenderiye'de dostluk ateşi: Türk ve Mısır kuvvetleri hedefleri 12'den vurdu
images

Fener mahallesinde hareket vurgusu: mahalle sakinleri sporla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaynaşlı depremi sonrası 27 yılda yatay mimaride güvene yöneldi

Engelleri aşan bir merkez: zeynep ve ailesine umut veren eğitim ve rehabilitasyon

Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette