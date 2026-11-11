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Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton Refah sınır kapısı'nda insani yardımları yerinde inceledi

Lewis Hamilton, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır yetkililerinden Gazze'ye gönderilen insani yardımlar, lojistik depolar ve hasta nakilleri hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton Refah sınır kapısı'nda insani yardımları yerinde inceledi

Hamilton'ın sınır ziyareti ve incelemeleri:

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'na gelerek insani yardım çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette Hamilton, Kuzey Sina Valisi Khaled Majour'dan Gazze'ye gönderilen yardımların sevkiyatı ve Gazze'den Mısır'a getirilen yaralı/hasta Filistinliler hakkında bilgi aldı.

Yardımların lojistiği ve Mısır Kızılayı ile temaslar:

Hamilton, Mısır Kızılayı görevlilerini selamlayıp yardımların Gazze'ye ne sıklıkla ulaşabildiğini sordu ve sahadaki lojistik süreçleri takip etti. Ziyarette ayrıca, Gazze'ye yardım girişini kolaylaştıran Kızılay'ın lojistik depoları ziyaret edilerek malzeme akışı ve dağıtım altyapısı değerlendirildi.

Ziyaretin zamanlaması ve insani bağlam:

Hamilton'un bölge ziyareti, hafta sonu Gazze'yi vuran şiddetli yağmur ve sellerin ardından gerçekleştirildi; sel felaketinde 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bu bağlamda ziyaret, hem acil yardım sevkiyatlarının işleyişine dair doğrudan bilgi edinme hem de artan insani ihtiyaçlara dikkat çekme amacı taşıdı.

Hamilton'un insani yardım geçmişi:

7 kez F1 şampiyonu olan 41 yaşındaki Hamilton, saha ziyaretinin yanı sıra insani yardım ve hayır işlerine verdiği destekle de biliniyor. 2021'de gençlerin STEM alanlarına erişimini artırmak için kurduğu Mission 44 adlı hayır kurumu ve 2022'de 20 milyon sterlin (yaklaşık 26 milyon dolar) bağışla Sunday Times bağış listesinde üst sıralarda yer alması bu alandaki profilini öne çıkarıyor.

Hamilton, Gazze'de yaşanan sivil kayıplara ilişkin sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaparak ateşkes çağrıları yayımlıyor; ziyaret de bu tutumun saha ayağını oluşturdu.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı&#039;na gelerek yardım...

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'na gelerek yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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