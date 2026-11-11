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Komodor Savaş'tan kaymakam Kaya'ya nezaket ziyareti

2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya iade-i ziyarette bulunarak teşekkürlerini iletti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Komodor Savaş'tan kaymakam Kaya'ya nezaket ziyareti

ziyaretin kapsamı:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret, Kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.

görüşme ve teşekkür:

Kaymakamlık makamında bir araya gelen taraflar, bir süre görüş alışverişinde bulundu. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Komodor Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

KAYMAKAM KAYA, 2. LOJİSTİK DESTEK GEMİLERİ KOMODORU SAVAŞ’I AĞIRLADI

KAYMAKAM KAYA, 2. LOJİSTİK DESTEK GEMİLERİ KOMODORU SAVAŞ’I AĞIRLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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