Komodor Savaş'tan kaymakam Kaya'ya nezaket ziyareti

ziyaretin kapsamı:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret, Kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.

görüşme ve teşekkür:

Kaymakamlık makamında bir araya gelen taraflar, bir süre görüş alışverişinde bulundu. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Komodor Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

KAYMAKAM KAYA, 2. LOJİSTİK DESTEK GEMİLERİ KOMODORU SAVAŞ’I AĞIRLADI