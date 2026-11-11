Kahta’da Meslek Yüksekokulunda gençlerle geleceğe nefes

etkinlik detayları:
Kahta Meslek Yüksekokulu'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
katılımcılar ve uygulama:
Etkinliğe Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve ilçe protokolü katıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.
çevre mesajı ve kapanış:
Programda doğanın korunmasının ve ağaçlandırma çalışmalarının hayati önemi vurgulandı. Etkinlik, dikilen her fidanın geleceğe nefes olması temennisiyle sona erdi.
KAHTA’DA “11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ” KAPSAMINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
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