Kahta’da Meslek Yüksekokulunda gençlerle geleceğe nefes

etkinlik detayları:

Kahta Meslek Yüksekokulu'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

katılımcılar ve uygulama:

Etkinliğe Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve ilçe protokolü katıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

çevre mesajı ve kapanış:

Programda doğanın korunmasının ve ağaçlandırma çalışmalarının hayati önemi vurgulandı. Etkinlik, dikilen her fidanın geleceğe nefes olması temennisiyle sona erdi.

KAHTA’DA “11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ” KAPSAMINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ