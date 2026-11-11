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Kahta’da Meslek Yüksekokulunda gençlerle geleceğe nefes

Kahta Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 11 Kasım programında kaymakam, belediye başkanı ve öğrenciler Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla fidan dikti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahta’da Meslek Yüksekokulunda gençlerle geleceğe nefes

etkinlik detayları:

Kahta Meslek Yüksekokulu'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

katılımcılar ve uygulama:

Etkinliğe Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve ilçe protokolü katıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

çevre mesajı ve kapanış:

Programda doğanın korunmasının ve ağaçlandırma çalışmalarının hayati önemi vurgulandı. Etkinlik, dikilen her fidanın geleceğe nefes olması temennisiyle sona erdi.

KAHTA’DA “11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ” KAPSAMINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ...

KAHTA’DA “11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ” KAPSAMINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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