Fatih tramvayında yankesicilik ve sonraki operasyon

İstanbul Fatih'te, tramvayda seyahat eden bir yolcunun çantasından 30 bin ABD doları'nın yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine polis harekete geçti. Olay, 8 Kasım günü Aksaray Tramvay Durağında gerçekleşti. Mağdur olarak yer alan Iraklı R.Y.İ. ismiyle kayda geçen yolcunun parasının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Polisin çalışması ve yakalama:

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelinin kimliği ve bulunduğu yer tespit edildi. Polis ekipleri, Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda İ.Ö. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildiği bildirildi. Operasyonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik görüntülerinde, tramvay içinde gri tişört giyen R.Y.İ.'nin, anlık bir dalgınlık sırasında çantasındaki parayı üç şüpheliye kaptırdığı görülüyor. Görüntülerin devamında, erkek şüpheli İ.Ö. ile yanındaki iki kadın şüphelinin sokakta yürürken ele geçirdikleri dolarları saydıkları anlar yer alıyor. Kaydedilen sahneler olayın yankesicilik yöntemiyle gerçekleştiğini netleştiriyor.

Emniyet kaynakları, benzer olaylara karşı vatandaşların çanta ve değerli eşyalarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL FATİH’TE TRAMVAYDA BİR YOLCUNUN ÇANTASINDAN 30 BİN DOLAR ÇALAN ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ VE SAKLANDIĞI ADRES TESPİT EDİLDİ. ŞÜPHELİ İ.Ö. (SOLDA) TUTUKLANARAK CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ.