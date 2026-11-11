Elazığ’da 20 bin fidanla yeni nefes: gelecek için ağaçlandırma seferberliği

Elazığ'da milli ağaçlandırma günü etkinliği

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sugözü Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde kent genelinde toplam 20 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış temasıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe il protokolü, vatandaşlar, polis, jandarma ve öğrenciler katıldı. Çalışma Sugözü Mahallesi'nin yanı sıra kent genelinde belirlenen 11 farklı noktada eş zamanlı olarak yürütüldü.

yerel katılım ve hedefler:

Programın amacı daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak olarak açıklandı. Bu kapsamda yapılan dikimlerle birlikte il genelinde ağaçlandırma çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması ve toplumda ağaç sevgisi ile çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, son 23 yıl içerisinde sadece ilimizde 23 milyondan fazla fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, Önümüzdeki yıllarda da aynı rakamlara ve hedeflere ulaşma doğrultusunda büyük bir azim ve kararlılık içerisindeyiz. Bölgemizi cennet yapmak için geleceğe değerli çocuklara daha güzel bir ülke bırakmak için gayret gösteriyoruz dedi.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ise şunları ifade etti: En önemli kaynaklarımızdan olan ormanlarımızın ve doğal yaşam ekosisteminin korunmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlıklarına katkı sağlamaktır. Özellikle orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda farkındalık oluşturmak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl 11 Kasım günü milli ağaçlandırma günü olarak kutlanmaktadır. Bu yılda ‘Geleceğe nefes dünyaya barış’ temasıyla ülke genelinde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz etkinlikte, 20 bin adet fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Kent genelinde 11 farklı noktada etkinlik gerçekleştirilecektir

Etkinlik, hem somut ağaçlandırma hedeflerini desteklemeyi hem de kamuoyunda çevre ve orman koruma bilincini artırmayı amaçlıyor. Yerel katılımla yürütülen çalışmaların önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.

ELAZIĞ'DA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA SUGÖZÜ MAHALLESİ'NDE FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ