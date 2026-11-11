Erken teşhis hayat kurtarır: üniversitede meme kanseri bilinci öne çıktı

meme kanseri farkındalık buluşması:

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Buluşması" kapsamında seminerler, farkındalık standı ve uygulamalı atölye çalışmaları düzenlendi. Açılış konuşmalarını Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir İnce ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen yaptı. Etkinlikte ayrıca İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da stant etkinliklerine eşlik ederek bilgilendirme faaliyetlerine katıldı.

etkinliğin amaçları ve uygulamaları:

Stant ve atölye çalışmaları, meme sağlığı, erken tanı yöntemleri ve tarama programlarına ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefledi. Etkinlikte akademisyenler ve öğrenci kulüpleri birlikte çalışarak bilimsel verilerle kişisel deneyimleri bir araya getirdi. Uygulamalı atölyeler katılımcılara pratik bilgi sağlarken, stantta dağıtılan bilgilendirici materyaller düzenli taramaların önemine dikkat çekti.

uzmanın değerlendirmesi:

VM Medical Park Hastanesi'nde uzun yıllardır cerrahi onkoloji alanında görev yapan Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, "Meme Kanserinde Erken Tanı: Ne Biliyoruz, Neleri Değiştirebiliriz?" başlıklı konuşmasında 2024 yılına ait 0-85 yaş grubunu kapsayan kanser araştırmalarına atıfta bulundu. Utkan, kadınlarda meme kanseri ile erkeklerde akciğer kanserinin en sık görülen türler olduğunu, kanser görülme sıklığının ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterdiğini belirtti. Ayrıca meme kanseri vakalarının yıllar içindeki artış eğiliminin, erken tanı ve tarama programlarının önemini artırdığını vurguladı.

tarama yöntemleri ve uyarılar:

Utkan, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinde mamografinin önemli bir yere sahip olduğunu ve mamografi sırasında maruz kalınan radyasyon miktarının oldukça düşük olduğunu açıkladı. Konuşmasında kadınların önerilen tarama programlarını ihmal etmemeleri gerektiğini özellikle belirtti ve düzenli kontrollerin tanı ve tedavi başarısını nasıl etkilediğine dikkat çekti.

kişisel deneyim: akademisyenin anlatısı:

Seminerin öne çıkan bölümlerinden birinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru Çalışkan, "Cüppemi Giydiğim Gün: Bir Akademisyen, Bir Evlat ve Erken Tanı. Deneyim Paylaşımı" başlıklı konuşmasında kişisel hikayesini paylaştı. Çalışkan, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde akademik cübbesini giydiği gün annesinin meme kanseri olduğunu öğrendiğini ve bu sürecin mesleki yaşamında önemli bir dönüm noktası haline geldiğini anlattı. Annesinin hastalığının erken tanı sayesinde tespit edilip tedavi sürecine başlanması, konuşmada erken teşhisin somut etkisini gösteren örnek olarak sunuldu.

Etkinlik, katılımcılara hem bilimsel perspektif hem de kişisel deneyim üzerinden erken tanının hayat kurtardığı mesajını güçlü biçimde iletti. Düzenli tarama programlarına katılma ve mamografi gibi yöntemlerin önemine dair bilincin artırılması amaçlandı.

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK GAYESİYLE SEMİNER, FARKINDALIK STANDI VE UYGULAMALI ATÖLYE DÜZENLEDİ.