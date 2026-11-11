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Tohumdan hatıraya: Diyarbakır'da 21 bin fidan toprakla buluştu

Diyarbakır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 17 ilçede düzenlenen çalışmayla toplam 21 bin fidan toprakla buluşturuldu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:20

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Tohumdan hatıraya: Diyarbakır'da 21 bin fidan toprakla buluştu

Tohumdan hatıraya: Diyarbakır'da 21 bin fidan toprakla buluştu

Diyarbakır'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında kent genelinde eş zamanlı etkinlikler düzenlendi. Programların odağında 17 ilçede sürdürülen dikim çalışmaları ve toplam 21 bin fidanın toprakla buluşturulması vardı. Etkinlikler, Dicle Üniversitesi 100. Yıl Hatıra Ormanı yerleşkesinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Programa katılanlar ve konuşmalar:

Etkinlikte Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu başta olmak üzere kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çocuklar yer aldı.

Vali Zorluoğlu, konuşmasında 2019'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürülen Millî Ağaçlandırma Günü uygulamasına vurgu yaptı ve Diyarbakır'da hem kent merkezinde hem de ilçelerde yürütülen çalışmaların önemini anlattı. Zorluoğlu, ilin yüzölçümünün yaklaşık %24'ünün ormanlık alandan oluştuğunu, bu alanların bir kısmının nitelikli bazılarının ise daha az nitelikli olduğunu belirtti.

Anma ve ağaçlandırma çalışmasının birleşimi:

Tören sırasında geçmiş yıllarda terör olaylarında şehit edilen 56 eğitim şehidi öğretmenin isimlerinin fidanlara verildiği ve anıların yaşatılması amacıyla özel dikimler yapıldığı duyuruldu. Bu uygulama ile çevresel değerlerin korunması ve toplumsal hafızanın somut bir çalışmayla birleştirilmesi hedefleniyor.

Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit etkinliğe ilişkin, ülke genelinde 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı çalışmaların sürdüğünü hatırlattı. Ayzit, Diyarbakır'daki ağaçlandırma faaliyetlerinin valilik koordinasyonunda farklı noktalarda devam ettiğini ve çalışmalara katkı sunmanın yerel öncelik olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri, öğrenciler ve çocuklarla birlikte fidan dikimi yaparak fidanlara can suyu verdi. Gün, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu; gerçekleştirilen çalışma hem çevresel hem de toplumsal boyutuyla dikkat çekti.

DİYARBAKIR’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE, 17 İLÇEDE...

DİYARBAKIR’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE, 17 İLÇEDE TOPLAM 21 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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