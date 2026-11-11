Bingöl'de Mehmetçik Ormanı'na 800 fidanla yeni nefes

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bingöl'de düzenlenen etkinlikte Mehmetçik Ormanı'na 800 fidan dikildi. Programa il protokolü, vatandaşlar, polis, jandarma ve öğrenciler katıldı. Etkinlik 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' adıyla gerçekleştirildi ve kent genelinde bu yıl toplam 15 bin fidan dikilmesi planlanıyor.

etkinlik ve katılımcı profili:

Mehmetçik Ormanı'ndaki dikim töreni, farklı kesimlerden katılımla dikkat çekti. İdari yetkililer ve güvenlik güçlerinin yanı sıra yerel halk ve öğrenciler de saha çalışmalarına destek verdi; organizasyon, toplumun geniş kesimlerinin çevre bilincine katkı sağlayacak şekilde şekillendi.

vali çelik'in değerlendirmesi ve hedefler:

Vali Cahit Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada ilde orman varlığını güçlendirme kararlılığını vurguladı. Vali Çelik'in sözleri şöyle: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle ilimizdeki Mehmetçik Ormanındayız. Burada 800 fidanı toprakla buluşturduk. İlimizin yüzölçümünün yüzde 33’ü orman. Bu oran Türkiye ortalamasının biraz üzerinde ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. İlimizdeki ormanlık alanı daha da artırmak istiyoruz. Son üç yıl içerisinde ilimizde toplam 45 bin fidan dikildi. Bu yıl da bu alandaki 800 fidanla birlikte farklı alanlarda toplam 15 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Ormanların iklim, topoğrafya ve doğal güzellikler açısından önemlidir. Bu yılın sloganı ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış’ ormanlar hem iklim açısından hem topoğrafya açısından hem de doğal güzellikler açısından çok kıymetli. Bingöl’ün farklı bölgelerinde bu güzelliği yaşatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte ilimizdeki orman varlığını daha üst noktalara taşımak için çabalarımız olacak

Yetkililer, kısa ve orta vadede yapılan dikimlerle birlikte ilin ormanlık alan payının artırılmasının hedeflendiğini; vatandaşların da koruma ve bakım çalışmalarına aktif katılımının önem taşıdığını belirtti.

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA BİNGÖL'DE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.