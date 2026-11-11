Mahallelerin geleceğine nefes: Bayraktepe’de 2 bin 500 fidan dikildi

bayraktepe’de fidan dikimi tamamlandı

Aksaray’da eş zamanlı yürütülen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Bayraktepe bölgesinde düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Programa çocuklar, gençler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

etkinlik ve konuşmalar

Etkinliğe Vali Murat Duru de katıldı. 2,5 dönümlük alan üzerine yürütülen dikim çalışmasında gönüllüler ve ekipler birlikte çalıştı. Vali Duru törende, "Bu fidanlar büyüyüp büyük bir ağaç olduğunda altında oturup bir çay içeceğiz inşallah. Geleceğe nefes, geleceğe umut oluyoruz" ifadelerini kullandı.

dağıtım planı ve yerel çağrı

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre hafta içinde kent genelinde vatandaşlara toplam 30 bin fidan dağıtılacak. Fidan sahibi olmak isteyenler Aksaray Orman İşletme Şefliği ve Müdürlüğüne başvurarak fidan temin edebilecek. Vali Duru ayrıca, "Aksaray’ımızın daha yeşil olması, daha güzel bir tabiata ve çevreye sahip olması için inşallah hep beraber mücadele edelim, hep beraber fidanı toprakla buluşturalım" çağrısında bulundu.

Yetkililer dikilen fidanların uzun vadeli korunması ve bakımının önemine vurgu yaptı; vatandaşlardan sulama, bakım ve çevre koruma konusunda aktif rol almaları istendi. Programın, kentin yeşil alan hedeflerine somut katkı sağlaması bekleniyor.

AKSARAY'DA 2,5 DÖNÜMLÜK ALAN ÜZERİNE TOPLAM 2 BİN 500 FİDAN DİKİLDİ.