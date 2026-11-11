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Antalya'da zirve ruhu: Erdoğan liderleri karşıladı

COP31 kapsamında Antalya'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı; zirvede iklim kriziyle mücadele ve iş birliği ele alınacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da zirve ruhu: Erdoğan liderleri karşıladı

Antalya'da zirve ruhu: Erdoğan liderleri karşıladı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve için kente gelen devlet ve hükümet başkanlarını COP31 alanında karşıladı ve görüşmeler öncesi resmi protokol kapsamında ev sahibi ülkelerin temsilcileriyle temaslarda bulundu.

karşılama ve fotoğraf anı:

Resmi karşılama töreninin ardından toplantıya katılan liderlerin tamamının yer aldığı bir aile fotoğrafı çekildi. Karşılama, liderlerin kısa sosyal temasları ve alandaki protokol işlemlerinin tamamlanmasıyla tamamlandı.

zirvenin öncelikleri:

Zirvede küresel iklim kriziyle mücadele ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik uluslararası iş birliği öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak. Liderler, iklim politikaları, uyum ve azaltım stratejileri ile ortak adımların irdelenmesi için bir araya geldi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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