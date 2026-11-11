Antalya'da zirve ruhu: Erdoğan liderleri karşıladı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve için kente gelen devlet ve hükümet başkanlarını COP31 alanında karşıladı ve görüşmeler öncesi resmi protokol kapsamında ev sahibi ülkelerin temsilcileriyle temaslarda bulundu.

karşılama ve fotoğraf anı:

Resmi karşılama töreninin ardından toplantıya katılan liderlerin tamamının yer aldığı bir aile fotoğrafı çekildi. Karşılama, liderlerin kısa sosyal temasları ve alandaki protokol işlemlerinin tamamlanmasıyla tamamlandı.

zirvenin öncelikleri:

Zirvede küresel iklim kriziyle mücadele ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik uluslararası iş birliği öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak. Liderler, iklim politikaları, uyum ve azaltım stratejileri ile ortak adımların irdelenmesi için bir araya geldi.

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