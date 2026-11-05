Elazığ'da bakım merkezinde ihmal soruşturması: 14 şüpheli gözaltında

soruşturmanın kapsamı:

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Sivrice ilçesindeki Hazar Baba Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli birey H.K.'nın ölümüyle derinleştirildi. Soruşturma kapsamında merkezde engelli bireylere kötü muamele, hijyen eksikliği, personel ihmali ve hasta yakınlarından 'harçlık' adı altında para alındığı tespit edildi ve toplam 14 şüpheli belirlendi.

operasyon ve aramalar:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

adli süreç:

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden mahkeme tarafından 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

ELAZIĞ’DA REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİNDE ENGELLİ BİR BİREYİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN VE HASTA YAKINLARINDAN HARÇLIK ADI ALTINDA PARA ALAN 14 ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI