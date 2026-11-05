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Taşlık civarında dron destekli arama: 8 kişinin öldürülmesiyle bağlantılı şüpheli aranıyor

Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldürülmesiyle bağlantılı firari şüphelinin Eskişehir Taşlık civarında dron ve termal kamerayla arandığı açıklandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Taşlık civarında dron destekli arama: 8 kişinin öldürülmesiyle bağlantılı şüpheli aranıyor

olayın geçtiği yer ve ilk bulgular:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde, 3 farklı araçta 8 kişinin pompalı tüfek ile vurularak öldürülmüş halde bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik güçleri firari şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor.

Soruşturma sırasında zanlının kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda şahsın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi, Taşlık mahallesi yakınlarında aracını bırakıp kırsal alana kaçtığı belirlendi.

güvenlik güçlerinin arama yöntemleri:

Polis ve jandarma ekipleri, geniş bir sahada arama-tarama faaliyeti yürütüyor. Operasyonda dron ve termal kameralar kullanılarak gece ve gündüz aramaları hızlandırıldı. Ekiplerin hedefi, zanlının kırsal arazide izlerini tespit etmek ve saklandığı noktayı belirlemek.

aranan alanın detaylı kontrolü:

Kırsal mahalledeki metruk yapılar, tarım arazileri ve ormanlık alanlar tek tek kontrol ediliyor. Arazi koşulları ve yapıların yoğunluğu nedeniyle ekipler bölgeyi kare kare tarıyor; operasyonun amacı silahlı şüphelinin kısa sürede yakalanması olarak açıklandı.

Arama çalışmaları ve güvenlik önlemleri sürerken, yetkililer halkı bölgeden uzak durma ve gördükleri şüpheli hareketleri derhal emniyet birimlerine bildirme konusunda uyardı. Operasyonun devam ettiği bildirildi.

8 cinayetin şüphelisini arama çalışmaları sürüyor

8 cinayetin şüphelisini arama çalışmaları sürüyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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