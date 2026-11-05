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İnönü tıp fakültesine altı yıllık akreditasyon

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce tıp programları, TEPDAD tarafından yapılan değerlendirme sonucu 1 Ocak 2032'ye kadar akredite edildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İnönü tıp fakültesine altı yıllık akreditasyon

İnönü Üniversitesi tıp programlarına akreditasyon

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce tıp eğitimi programları, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı ve 1 Ocak 2032 tarihine kadar akredite edildi.

değerlendirme süreci:

Fakültenin akreditasyon başvurusu üzerine, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemede programların Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları'nı karşıladığı tespit edildi. TEPDAD Yönetim Kurulunun 27 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda programların 1 Ocak 2032 tarihine kadar akredite edilmesine karar verildi.

karar yazısı ve etkileri:

Akreditasyon kararına ilişkin yazı, Prof. Dr. İskender Sayek imzasıyla İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderildi ve fakültenin bu başarısı tebrik edildi. Karar, hem eğitim programlarının ulusal standartlara uygunluğunu belgeleyerek öğrencilere ve paydaşlara güvence sağlıyor hem de fakültenin kalite güvencesi süreçlerini sürdürmesinin önemini vurguluyor.

Fakülte yönetimi ve akademik kadronun, akreditasyonla belirlenen koşulları korumaya ve eğitim kalitesini sürekli iyileştirmeye yönelik adımlar atması bekleniyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNE ALTI YILLIK AKREDİTASYON

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNE ALTI YILLIK AKREDİTASYON

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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