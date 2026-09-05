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Elazığ'da boru hattı kazısında göçük: Bademli köyünde bir işçi hayatını kaybetti

Ağın ilçesi Bademli köyünde su boru hattı kazısı sırasında yaşanan göçükte, 50 yaşındaki işçi Osman Koç toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da boru hattı kazısında göçük: Bademli köyünde bir işçi hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde yürütülen su boru hattı kazısı sırasında kazı alanında göçük meydana geldi. İş makinesiyle sürdürülen çalışmalar esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan çöküntüde çalışanlardan Osman Koç (50) toprak altında kaldı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu Koç'un cesedi toprak altından çıkarıldı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili adli ve idari inceleme başlattı.

Elazığ&#039;da su boru hattı kazısında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da su boru hattı kazısında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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