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Elazığ'da bulvarda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, iki kişi yaralandı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 23 DP 104 plakalı otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da bulvarda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, iki kişi yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Elazığ Profesör Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobilde K.Ş. idaresindeki 23 DP 104 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

kaza nasıl oldu:

Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yaralılar araç içinde sıkıştı; olayın gelişimi çevredeki görgü tanıklarının bildirimleri doğrultusunda belirlendi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Araçta sıkışan yaralılar polis ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı; soruşturma sürüyor.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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