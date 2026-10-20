Gördes'te av tüfeği saldırısı: baba ve oğlu yaşamını yitirdi

Manisa'nın Gördes ilçesi Balıklı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı iki can aldı. Olayda, iddialara göre şüpheli İ.B.'nin av tüfeğiyle ateş ettiği belirtilen Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) ağır yaralandı.

olayın ayrıntıları:

Saldırının ardından sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın meydana geldiği Balıklı Mahallesi'nde üzüntü ve tedirginlik hakim oldu. Saldırının hangi gerekçeyle gerçekleştirildiği şu an için netlik kazanmadı.

soruşturma ve mahalle tepkisi:

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, şüpheli İ.B. hakkında yürütülen işlemler ve olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Mahalle sakinleri olayın şokunu yaşarken, adli ve idari süreç takip ediliyor.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNE BAĞLI BALIKLI MAHALLESİ’NDE AV TÜFEĞİYLE DÜZENLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN SİLAHLI SALDIRIDA BABA ARİF BULUT (54) (FOTOĞRAFTAKİ) İLE OĞLU HASAN HÜSEYİN BULUT (25) HAYATINI KAYBETTİ. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.