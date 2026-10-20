Dolar 49,5420 -0,04%
Euro 55,6704 +0,15%
Bist 11.622,69 +1,68%
Altın Gram 6.591,69 -0,52%
EUR/USD 1,1227 +0,09%
Brent Petrol 111,27 +1,57%
--°

Gördes'te av tüfeği saldırısı: baba ve oğlu yaşamını yitirdi

Manisa'nın Gördes ilçesi Balıklı Mahallesi'nde av tüfeğiyle düzenlendiği öne sürülen saldırıda Arif Bulut (54) ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) öldü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gördes'te av tüfeği saldırısı: baba ve oğlu yaşamını yitirdi

Gördes'te av tüfeği saldırısı: baba ve oğlu yaşamını yitirdi

Manisa'nın Gördes ilçesi Balıklı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı iki can aldı. Olayda, iddialara göre şüpheli İ.B.'nin av tüfeğiyle ateş ettiği belirtilen Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) ağır yaralandı.

olayın ayrıntıları:

Saldırının ardından sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın meydana geldiği Balıklı Mahallesi'nde üzüntü ve tedirginlik hakim oldu. Saldırının hangi gerekçeyle gerçekleştirildiği şu an için netlik kazanmadı.

soruşturma ve mahalle tepkisi:

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, şüpheli İ.B. hakkında yürütülen işlemler ve olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Mahalle sakinleri olayın şokunu yaşarken, adli ve idari süreç takip ediliyor.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNE BAĞLI BALIKLI MAHALLESİ’NDE AV TÜFEĞİYLE DÜZENLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN...

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNE BAĞLI BALIKLI MAHALLESİ’NDE AV TÜFEĞİYLE DÜZENLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN SİLAHLI SALDIRIDA BABA ARİF BULUT (54) (FOTOĞRAFTAKİ) İLE OĞLU HASAN HÜSEYİN BULUT (25) HAYATINI KAYBETTİ. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Menteşe'de ışık ihlali iddiası: avm çıkışında motokuryeyle çarpışma
images

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi
images

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı
images

Kozcağız'da köprü üstünde bulunan kuaförün ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

Bişkek görüşmesinde net duruş: KKTC haklarından vazgeçmeyecek

Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi