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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp yan yattı

Afyonkarahisar Jandarma Kavşağı'nda kontrolden çıkan 20 ALV 523 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarpıp yan yattı; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:42

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp yan yattı

Afyonkarahisar'da kavşakta tek araç devrilmesi

Afyonkarahisar'daki Jandarma Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 ALV 523 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 03 AZ 771 ve 07 AHZ 390 plakalı araçlara çarptı ve yol ortasında yan yatarak durdu. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre araç, kavşakta direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce bekleyen araçlara çarptı, ardından devrilerek yolun ortasında yan pozisyonda kaldı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale edip ambulansla hastaneye götürdü. Devrilen otomobil, çevredekilerin yardımıyla itilerek düz konuma getirildi.

Tanık ifadeleri ve soruşturma:

Kaza anına tanıklık edenlerden biri, yaşadığı korkuyu gergin bir yüz ifadesiyle anlattı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; sürücünün kimliğinin ve kazanın kesin nedeninin tespiti için soruşturma sürüyor. Yetkililer, gerekli görmeleri halinde adli ve teknik inceleme yapılacağını bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA KONTROLDEN BİR KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN İKİ ARACA ÇARPIP ARDINDAN YAN YATARAK...

AFYONKARAHİSAR’DA KONTROLDEN BİR KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN İKİ ARACA ÇARPIP ARDINDAN YAN YATARAK DURABİLDİ. KAZADA BİR KİŞİ YARALANIRKEN, DEVRİLEN ARAÇ İSE ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA İTİLEREK DÜZELTİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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