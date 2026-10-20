Çırak darp iddiası üzerine berber yeniden gözaltına alınarak tutuklandı

Niğde'de yürütülen soruşturma kapsamında, 15 yaşındaki çırak Yusuf Eymen D.'nin iş yerinde darp edildiği iddiasıyla gözaltına alınan berber S.G., ilk etapta adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yeniden gözaltına alınan işletme sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddia ve olayın ayrıntıları:

Olayda, iddialara göre Yusuf Eymen D. (15) ile bir başka çırak iş yeri sahibi tarafından üst kata çağrıldı. Burada, çırakların demir sopa ve süpürge sapı ile darp edildiği ve darp sonrasında temizlik yapmaya zorlandıkları öne sürüldü. Ailenin aldığı darp raporu ile birlikte işletme sahibinden şikayetçi olduğu belirtildi.

Soruşturma süreci ve tutuklama:

İlk gözaltı sonrası adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılan S.G., soruşturmada yeni gelişme üzerine yeniden gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddeden S.G., suçlamaların asılsız olduğunu belirterek hukuki mücadele başlatacağını duyurmuştu. Yeniden gözaltına alınmasının ardından mahkeme tarafından tutuklanmasıyla ilgili adli süreç sürüyor.

Yetkili makamların ve mağdur ailenin sürece ilişkin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın detayları takip ediliyor; duruşma ve ek işlemlerle ilgili gelişmeler kaydedilecek.

NİĞDE’DE ÇIRAĞINI DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN BERBER TUTUKLANDI