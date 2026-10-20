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Canik gençlerini Çanakkale’den Mezopotamya’ya taşıyacak 24 şehirlik kardeşlik rotası

Canik Belediyesi'nin projesiyle 24 şehre genç gezileri düzenlenecek; ziyaretlerde kültür, teknoloji tanıtımı ve kardeşlik bağları güçlendirilecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Canik gençlerini Çanakkale’den Mezopotamya’ya taşıyacak 24 şehirlik kardeşlik rotası

Canik’ten 24 şehre uzanan eğitim ve kardeşlik hamlesi

Canik Belediyesi, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hayata geçirilen projeyle ilçedeki gençleri Çanakkale'nin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Canik’ten Çanakkale’ye, Çanakkale’den Mezopotamya’ya: Birlik ve Kardeşlik Yolculuğu adıyla planlanan proje kapsamında toplam 24 şehir için farklı gezi rotaları oluşturulacak.

Rotalar ve ziyaret noktaları:

Projede gençler, gidecekleri şehirlerdeki teknoloji üretim merkezlerini, teknoloji geliştirme bölgelerini ve tarihi alanları yerinde inceleme fırsatı bulacak. Ziyaret programları çerçevesinde alanında uzman rehberler eşliğinde Çanakkale başta olmak üzere bölgenin şehitlik ve müze gibi tarihi noktalarına da gidilecek. Amaç, gençlerin hem tarih bilincini pekiştirmek hem de yenilikçi teknolojilere dair doğrudan gözlem ve bilgi edinmelerini sağlamak.

Gençlik buluşmaları ve hedefler:

Projede ayrıca "Gençlik Buluşmaları" adı altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen akranlarla bir araya gelmeler planlanıyor. Bu buluşmalarda yenilikçi teknolojiler, kültürel değerlerin paylaşılması ve ortak proje geliştirme konuları üzerinde istişare edilecek. Etkinlikler, gençler arasında kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi ve karşılıklı bilgi transferinin artırılması hedefini taşıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı proje hakkında, gençlerin kişisel gelişimine katkı sunmayı ve farklı bölgelerdeki gençler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Başkan Sandıkçı, Canikli öğrencilerin teknoloji üretim noktalarında incelemelerde bulunmalarına ve bu deneyimlerle yenilikçi projeler geliştirmelerine imkân sağlanacağını belirtti. Ayrıca öğrencilerin Milli ve manevi değerlere bağlı, yeteneklerinin farkında nesiller olarak yetişmesi için eğitime yönelik desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.

SAMSUN CANİK BELEDİYESİ, &quot;TERÖRSÜZ TÜRKİYE&quot; SÜRECİNDE GENÇLERİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE GÜNEYDOĞU...

SAMSUN CANİK BELEDİYESİ, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE GENÇLERİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'YLE BULUŞTURACAĞI PROJEYLE "MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK" KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURUYOR. CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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