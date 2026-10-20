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Çekerek'te iş yerine baskın: 35 bin makaron, 50 kg tütün ve 25 kg çay ele geçirildi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli F.H.'nin iş yerinde 35 bin makaron, 50 kg kıyılmış tütün ve 25 kg kaçak çay ele geçirildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çekerek'te iş yerine baskın: 35 bin makaron, 50 kg tütün ve 25 kg çay ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çekerek ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Şüpheli F.H.'nin iş yerinde yapılan aramada kaçak ürünlere rastlandı ve arama detaylı şekilde yürütüldü.

ele geçirilen ürünler:

Arama sonucunda 35 bin makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Ele geçirilen miktarlar, suçun ticari ölçekli olduğu izlenimini veriyor.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak şüpheli F.H. hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Emniyet ekiplerinin soruşturması sürüyor ve ele geçirilen ürünler inceleme ve delil işlemleri için muhafaza altına alındı.

YOZGAT’IN ÇEKEREK İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.-

YOZGAT’IN ÇEKEREK İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.-

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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