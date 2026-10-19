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Elazığ'da cip, otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme kaza: bir kişi yaralandı

Elazığ Mustafapaşa'da cip, otomobil ve minibüsün çarpıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da cip, otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme kaza: bir kişi yaralandı

Elazığ Mustafapaşa'da zincirleme kaza

Elazığ'da Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada bir cip, bir otomobil ve bir minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahale:

Kazada yaralanan kişiye çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin incelemesi:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Olayda yer alan araçların plakaları ve sürücü bilgileri haberde yer alan kaynaklarda belirtilmedi. Yapılan incelemede olayın nedenine ilişkin tespitler kayda geçirildi.

Yetkililer, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve benzer olayların önlenmesi için sürücülerin hız ve mesafe kurallarına uymasını hatırlattı.

ELAZIĞ’DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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