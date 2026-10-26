Elazığ’da erken teşhise odaklanan meme kanseri farkındalığı eğitimleri yapıldı

Eğitimler gerçekleştirildi:
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserine yönelik farkındalık eğitimleri yapıldı.
Eğitimin içeriği:
Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Leyla Tabara tarafından gerçekleştirilen oturumlarda katılımcılara meme kanserine ilişkin bilgilendirme sunuldu. Eğitimlerde hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin tedavi sürecine katkısı hakkında önemli bilgiler aktarıldı.
Amaç ve beklenen etki:
Programın hedefi toplumda farkındalığın artırılması ve erken tanı konusunda bilinç düzeyinin güçlendirilmesiydi. Sağlık tesislerinde yürütülen bu tür eğitimlerin, erken başvuru kültürünü destekleyerek tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlaması amaçlandı.
ELAZIĞ’DA MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI EĞİTİMİ
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