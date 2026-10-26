Elazığ’da erken teşhise odaklanan meme kanseri farkındalığı eğitimleri yapıldı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde 1-31 Ekim'de yapılan eğitimlerde Dr. Leyla Tabara, erken teşhis ve farkındalığı vurguladı.