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Kekliklerle ekosisteme destek: Batman'da 300 kuş doğaya bırakıldı

Batman'da yürütülen salım programıyla 300 keklik doğaya bırakıldı; Doğa Koruma ve Millî Parklar ekipleri çeşitliliği güçlendirip doğal dengeyi korumayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Kekliklerle ekosisteme destek: Batman'da 300 kuş doğaya bırakıldı

Batman'da keklik salımı

Batman'da yaban hayatını desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla yürütülen çalışmada 300 keklik doğaya bırakıldı. Uygulama, bölgedeki doğal dengeyi güçlendirmeyi ve tür çeşitliliğinin sürdürülmesini hedefliyor.

programın amacı:

Program kapsamında doğaya salınan kekliklerin yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlaması bekleniyor. Batman Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla bölgedeki doğal yaşamın korunması ve doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

katılımcılar ve uygulama:

Etkinliğe Malatya Doğa Koruma ve Millî Parklar 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Dağdelen, Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük ve Batman Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürü Eyyup Yıldırım katıldı. Yetkililer, doğal dengenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

BATMAN&#039;DA YABAN HAYATININ DESTEKLENMESİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE DOĞAL DENGENİN...

BATMAN'DA YABAN HAYATININ DESTEKLENMESİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE DOĞAL DENGENİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA 300 KEKLİK DOĞAYA SALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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