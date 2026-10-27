Aydoğmuş'ta pazar yeni yerine taşınıyor: cadde trafiğine kalıcı çözüm

Taşıma kararı ve gerekçesi:

Kepez Belediyesi, Aydoğmuş Mahallesi'nde cadde üzerinde kurulan semt pazarının neden olduğu ulaşım güvenliği ve trafik akışı sorunlarını çözmek amacıyla uygulamaya koyduğu projede adım attı. Mevcut düzen, caddenin ulaşıma kapanmasına yol açıyor; esnafın tezgâhlarını düzenli kurması ve vatandaşların rahatça alışveriş yapması güçleşiyordu.

Bu çerçevede pazar, mahallenin merkezinde bulunan 4 bin 732 metrekarelik alana taşınıyor. Yeni konumun seçimi, hem erişim kolaylığı hem de çevresel düzen açısından mahalle sakinlerinin günlük hayatını hedef alıyor.

Altyapı çalışmaları ve hedeflenen faydalar:

Hazırlık çalışmaları Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Zemin düzenleme kapsamında dolgu, stabilize ve kotlama işlemleri gerçekleştirildi; alanın pazar yeri olarak kullanıma uygun hale gelmesi için asfaltlama çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, yeni pazar yerinin tamamlanmasıyla esnafın daha düzenli bir çalışma alanına kavuşacağını, vatandaşların ise daha güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı bulacağını belirtiyor. Taşınmanın ayrıca cadde trafiğini rahatlatacağı ve mahalle içi ulaşım düzenini iyileştireceği vurgulanıyor.

Belediyenin yaklaşımı ve mahalleye etkisi:

Başkan Kocagöz projeyi değerlendirirken, Bizim için belediyecilik, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahallelerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmektir. Aydoğmuş Mahallemizde cadde üzerinde kurulan pazar yerinin oluşturduğu ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, esnafımıza daha düzenli bir çalışma alanı, vatandaşlarımıza ise daha güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmak istiyoruz. Kepez’in her mahallesinde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.

Mahallenin merkezinde ve ulaşımı kolay bir noktaya taşınacak yeni pazar; farklı noktalarından erişimin kolaylaşması sayesinde hem yoğun saatlerde trafik sıkışıklığını azaltmayı hem de alışverişi daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor. Asfaltlama ve son düzenlemeler tamamlandığında alanın düzenli bir pazar işleyişine sahip olması bekleniyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, AYDOĞMUŞ MAHALLESİ'NDE CADDE ÜZERİNDE KURULAN SEMT PAZARINI 4 BİN 732 METREKARELİK ALANA TAŞIYOR. YENİ PAZAR YERİYLE ESNAF DAHA DÜZENLİ BİR ÇALIŞMA ALANINA KAVUŞURKEN VATANDAŞLAR GÜVENLİ ALIŞVERİŞ YAPACAK, MAHALLE TRAFİĞİ DE RAHATLAYACAK.