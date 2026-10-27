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Akdeniz belediyesi ilçede yol konforunu 65 mahallede yükseltiyor

Akdeniz Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak için Camili'de 750 metrelik sıcak asfalt dahil ilçede 65 mahallede sıcak/soğuk asfalt, sathi kaplama ve yama çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz belediyesi ilçede yol konforunu 65 mahallede yükseltiyor

çalışmaların kapsamı:

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmek amacıyla yürüttükleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan, ihtiyaç ve önceliklere göre planlanan müdahaleler kapsamında 65 mahallede sıcak asfalt, soğuk asfalt, sathi kaplama ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların temel hedefinin mahalle sakinlerinin günlük ulaşım konforunu artırmak ve ulaşımın sürekliliğini sağlamak olduğunu belirtiyor. Ekipler, program dahilinde yol açma, bakım ve onarım işlerini eş zamanlı olarak yürütüyor.

mahalle bazlı müdahaleler:

Camili Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada kırsal alandan geçen bir güzergâh 750 metre uzunlukta sıcak asfalt ile yenilendi. Yenilenen yolun, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdığı kaydedildi. Camili Mahalle Muhtarı Adem Uysal, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalle adına Akdeniz Belediyesine teşekkür etti.

Civanyaylağı Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen heyelan ve çökme sonrası kapanan bölge için de müdahale yapıldı. Fen İşleri ekipleri, ağır iş makinelerinin desteğiyle bölgedeki enkazı temizleyip yeni bir yol açarak vatandaşların kullanımına sundu.

Kazanlı Mahallesi'nde ise ekipler ihtiyaç duyulan güzergâhlarda sathi kaplama çalışmaları yaptı. Bu müdahaleler, özellikle yerli üreticilerin üretim alanlarına ve pazarlara erişimini kolaylaştırarak ekonomik yaşamı doğrudan desteklemeyi amaçlıyor.

Nusratiye Mahallesi'nde Cuma Pazarı Sokağı olarak bilinen 5003 numaralı sokakta bozulan yol bölümlerinde asfalt yama çalışması tamamlandı. Yapılan yamalar, sokak trafiğinin güvenli ve düzenli akışına katkı sağlayacak şekilde planlandı.

sürdürme ve önceliklendirme:

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde belirlenen program ve ihtiyaçlar doğrultusunda yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi. Önceliklerin belirlenmesinde yol güvenliği, nüfus yoğunluğu ve ekonomik ihtiyaçlar gözetiliyor; ekipler gerekli durumlarda hızlı müdahale ederek erişim sorunlarını gidermeye devam edecek.

AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇEYE BAĞLI MAHALLELERDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA SICAK VE SOĞUK...

AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇEYE BAĞLI MAHALLELERDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA SICAK VE SOĞUK ASFALT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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