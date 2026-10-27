Efeler’de çocuk oyun alanları modernleştiriliyor, güvenlik öncelikli dönüşüm

yenileme çalışmasının kapsamı:

Efeler Belediyesi, kent genelindeki çocuk oyun alanlarını daha güvenli ve güncel normlara uygun hale getirmek amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürdüğü yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, mahalle sakinlerinden gelen talepler ve teknik incelemeler sonucu öncelikli parkları belirleyerek müdahaleleri planlı biçimde yürütüyor.

Çalışmaların temel hedefi, çocukların gün boyunca vakit geçirdiği açık alanlarda hem estetik hem de güvenlik standartlarını yükseltmek. Uygulamalar, zemin yenileme, oyun grubu bakımı, onarım ve boya işleri ile çevresel düzenlemeleri kapsıyor.

Meşrutiyet Mahallesi'ndeki müdahale:

Son olarak Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Kubilay Parkının çocuk oyun alanı tamamen elden geçirildi. Zemin deformasyonunu önlemek ve olası kazaları azaltmak amacıyla mevcut zemin kaldırılarak esnek ve darbe emici kauçuk malzeme ile kaplandı.

Parkta bulunan oyuncak ve oyun grubu elemanlarının bakım, onarım ve boya işleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Yapılan çalışmalar, hem güvenliği artırmayı hem de parka daha temiz, çağdaş bir görünüm kazandırmayı amaçladı.

diğer parklarda devam eden çalışmalar ve geri bildirimler:

Ekipler, ilçe sınırları içinde tespit edilen ve ihtiyaç duyulan diğer parklarda da benzer yenileme ve bakım işlerini plan dahilinde sürdürüyor. Öncelik sıralaması; güvenlik riskleri, kullanım yoğunluğu ve halk talepleri dikkate alınarak oluşturuluyor.

Meşrutiyet Mahallesi sakinleri, oyun alanının kısa sürede daha güvenli ve temiz bir görünüme kavuşturulmasından dolayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise çalışmaların periyodik takip ve bakım programlarıyla devam edeceğini bildirdi.

EFELER’DE ÇOCUK OYUN ALANLARI YENİLENİYOR