Elazığ'da yeni yaşam alanları için saha çalışmalarını denetledi

Başkanın saha incelemeleri

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde devam eden hizmet ve projeleri yerinde görmek üzere bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Mahalle ayrımı gözetmeksizin yürütülen çalışmaların ilerleyişini takip eden Başkan, özellikle yeni yeşil alan ve modern yaşam mekânı oluşumlarına odaklandı.

güneykent seyir yolu projesi:

İncelemelerin ilk durağı Güneykent Mahallesi oldu. Belediye tarafından tasarlanıp yapımı süren Güneykent Seyir Yolu projesi, yaklaşık 2,5 kilometrelik ana ulaşım aksı boyunca hilal formunda mahalleyi çevreleyerek kentin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Proje, yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri ve sosyal donatı alanlarıyla modern bir yaşam alanı sunacak şekilde planlandı. Başkan Şerifoğulları, projenin mevcut durumuyla ilgili teknik ekiplerden bilgi aldı ve iş programını değerlendirdi.

itfaiye kavşağı peyzaj çalışmaları:

Başkan ayrıca Doğukent ve Ulukent güzergâhındaki İtfaiye Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi. Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen peyzaj düzenlemeleri, kavşağın çevresine yeni yeşil alanlar kazandırmayı amaçlıyor. Yapılan düzenlemeler hem trafik düzeni hem de şehir estetiği açısından dikkati çekiyor; uygulamalar yerinde incelenip küçük düzenleme ve iyileştirme önerileri değerlendirildi.

gelecek vizyonu ve devam eden çalışmalar

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Şerifoğulları, göreve geldikleri günden bu yana kentin dört bir yanını yeni yaşam alanlarıyla donatmaya çalıştıklarını vurguladı. Yeşil alan ve park kapasitesini dünya standartlarına ulaştırdıklarını belirten Şerifoğulları, vatandaşların daha rahat nefes alabileceği sosyal donatı projelerini hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi.

Başkan, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve modern bir Elazığ bırakma hedefinin altını çizerek, ekiplerin aynı gayretle yoğun mesai harcamaya devam edeceğini ifade etti. Yapımı süren projelerdeki ilerlemenin, kent gündemindeki diğer yatırımlarla uyumlu şekilde sürmesi için denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI, KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARA YÖNELİK İNCELEMELERDE BULUNDU