Elbistan Bulvarı'nda başıboş büyükbaş hayvanlar trafikte tehlike yarattı

Elbistan Bulvarı'nda beklenmedik yürüyüş:

Samsun'da, Elbistan Bulvarı ile Toybelen Sanayi Sitesi önünde başıboş şekilde yola çıkan büyükbaş hayvanlar, iki şeritli bulvarın ortasında sakin adımlarla ilerleyerek trafik akışını etkiledi. Otlamadan döndükleri tahmin edilen hayvanların herhangi bir çoban veya sahibi eşliğinde olmaması dikkat çekti.

görgü tanıkları ve sürücülerin tepkisi:

Yoldan geçen sürücüler hayvanları fark ettikten sonra hızlarını düşürüp kontrollü şekilde ilerledi; bazıları ise muhtemel kazaları önlemek için hayvanların geçişini bekledi. Çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, ortaya alışılmadık ve ilginç kareler çıktı. Olayın özellikle yoğun trafik saatlerinde yaşanması, sürücüler açısından riski artırdı.

riskler ve alınması gereken önlemler:

Başta araç kazaları olmak üzere, karayoluna çıkan başıboş hayvanlar için yetkililere bildirim yapılması ve hayvan sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirmesi önem taşıyor. Böyle durumlar, yoğun saatlerde trafik güvenliğini tehlikeye atarken, küçük önlemlerle olası kazaların önüne geçilebileceği değerlendiriliyor.

ELBİSTAN BULVARI'NDA BAŞIBOŞ ŞEKİLDE YÜRÜYEN BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR, KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI.