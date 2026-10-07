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Elektrik trafosunda unutulan gümüş torbasını alan kadın kameraya yansıdı

İzmir Karşıyaka'da iş yeri sahibi trafonun üstünde unuttuğu gümüş takı dolu poşet, sokaktan geçen bir kadın alıp kaçtı; olay kameralara yansıdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elektrik trafosunda unutulan gümüş torbasını alan kadın kameraya yansıdı

Elektrik trafosunda unutulan gümüş torbasını alan kadın kameraya yansıdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iş yerini kapatmaya hazırlanan bir esnaf, dükkanın dışındaki elektrik trafosunun üzerinde gümüş takı dolu bir poşet unuttu.

Olayın gelişimi:

Esnaf poşeti trafonun üzerinde bıraktıktan bir süre sonra, sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kadın poşeti fark etti. Kadın, poşeti alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Poşetin yerinde olmadığını fark eden mağdur esnaf, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince poşetin alındığını gördü ve durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Emniyetin çalışması:

Polis ekipleri, kameralardan elde edilen görüntülerle eşkali belirlenen kadının yakalanması ve poşetin içindeki gümüşlerin sahibine teslim edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Soruşturma devam ediyor; yetkililer, görüntülerin incelenmesine ve bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak şüphelinin tespit edilmesine yönelik adımlar atıyor.

TRAFONUN ÜZERİNDE UNUTULAN VE İÇERİSİNDE YÜKLÜ MİKTARDA GÜMÜŞ TAKI BULUNAN POŞET, YOLDAN GEÇEN...

TRAFONUN ÜZERİNDE UNUTULAN VE İÇERİSİNDE YÜKLÜ MİKTARDA GÜMÜŞ TAKI BULUNAN POŞET, YOLDAN GEÇEN KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KADIN TARAFINDAN ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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